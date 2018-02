La Top 7 della settimana (#8, 2018)

Due inesorabili discese dal nord. Una a fine settimana con l’imminente gelo dalla Siberia. L’altra a inizio settimana con la dirompente regina dei ghiacci, Fever Ray, nel suo show di Milano. Direi che a questo punto i cuori sono scaldati, vada come vada.

#7. I capelli nuovi di Twin Shadow in compagnia delle HAIM

George Lewis Jr. è tornato. Riappare con una chioma ragguardevole e con un paio di canzoni. “Saturdays” è quella che preferisco. Non siamo ai fasti di “Castles In The Snow” ma ha comunque qualcosa del Prince di metà ’80. Poi ci sono dentro le HAIM ma guardate che non è un male, eh.

#6. Il rapporto di Speedy Ortiz col digitale

Dopo il recente album a nome Sad13, Sadie Dupuis torna a guidare gli Speedy Ortiz in vista di “Twerp Verse”, prossimo album. E nel nuovo video, “Lucky 88”, c’è lei che fa cose con delle app, tipo ordinare del sushi ma non c’è il lieto fine. È pop chitarristico che trova la sua ciliegia glassata nei sintetizzatori e nel ritornello da college rock dell’88.

#5. Guerilla Toss, con la scusa del video

I Guerilla Toss hanno fatto un frullato world funk per DFA lo scorso anno (“GT Ultra”). Di questa Dose Rate viene finalmente pubblicato un video discretamente sballone. Siamo dalle parti di Tune-Yards ma anche da quelle dei Chk Chk Chk e, insomma, è l’occasione per recuperare una perla vera.

#4. I Simian Mobile Disco dentro e fuori dal coro

Lontanissimi i guizzi pop di “I Believe” e della coloratissima “Audacity Of Huge” (2009). Dopo uscite che hanno privilegiato il contesto club piuttosto che il formato radio, “Caught In A Wave” è soprattutto un coro che cresce. Potere alla melodia, quindi, ma quella elaborata col cesello e altri arnesi fini.

#3. Ma quanto è bravo Machweo

Giorgio Spedicato esprime la sintesi tra la curiosità verso i mondi musicali e la voglia intelligente di dettare le sue, di regole. “Chant”, il nuovo singolo è la musica da festa sposata all’arte primordiale. Tra fiati free jazz e un tribalismo che acquista man mano terreno senza debordare. Il video poi è un concentrato semplice di bellezza.

#2. Si può dire “struggente” abbinato ai Black Moth Super Rainbow?

La saga allucinata di Tobacco e dei suoi soci si arricchisce di un episodio denso, strisciante, struggente e, nei limiti, ben incastrato nella forma canzone. All’orizzonte un nuovo album (“Panic Blooms”) e qualche traccia con Ariel Pink. Insomma, va tutto benone e questa è “Mr No One”.

#1. Nostra signora Fever Ray

È successo tutto veloce. Come dovrebbe essere sempre, del resto. Si è tornati a parlare dei Knife, poi l’album a nome Fever Ray, “Plunge”, bello più del previsto e non solo perché non era previsto. E quindi il tour e gli show di cui si fa un gran parlare in questi giorni. Questo intanto è il video di “IDK” che, come al solito, rassicura disturbando quel po’.

(Marco Bachini)