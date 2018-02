Con Radar Festival si guarda al presente: i primi nomi

Arriva il primo annuncio per uno dei nuovi eventi più attesi della stagione. I primi sei nomi confermati per la prima edizione di Radar Festival a Milano sono il fenomeno svedese icona cloud rap più chiacchierato degli ultimi anni, Yung Lean, la promessa dell’alternative R&B di Awful Records Abra, la star del movimento PC Music Sophie, la house producer americana The Black Madonna, la conturbante compositrice art-pop Kelly Lee Owens e l’ineffabile collettivo psych/pop/elettronico dei Superorganism .

Dopo l’esperienza di Festival Moderno e una serie di live che hanno sintonizzato l’Italia sulle stesse frequenze del resto dei paesi che contano in termini delle tendenze musicali più pop e trasversali RADAR Concerti ha deciso di lanciare questo evento in un weekend milanese, quello di venerdì 8 e di sabato 9 Giugno 2018 al Parco Idroscalo.

Saranno due giornate ricche di live, performance e dj set, su ben quattro palchi ed è quindi lecito aspettarsi molte altre succose conferme, in un periodo dove nel resto d’Europa si alternano eventi come il Primavera Sound e il Sonar di Barcelona, il Best Kept Secret olandese, il Field Day londinese, il We Love Green parigino o il Parklife di Manchester, per citarne alcuni. Finalmente anche l’Italia c’è.

