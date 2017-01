“Tears On Fire”: il primo brano dall’EP di Ariel Pink e Weyes Blood

Sta per uscire un EP collaborativo tra Ariel Pink e Weyes Blood, e noi ne siamo molto felici. L’album si chiamerà “Myths 002”, uscirà il 27 gennaio per Mexican Summer ed è anticipato da “Tears On Fire”, che si può ascoltare qui sotto.

Il brano è proprio come ce lo si aspetta: schizofrenico, classy, stravagante. Un bel ritorno per Ariel Pink, dopo il memorabile “pom pom” del 2014, e una conferma ulteriore per Weyes Blood, che ci aveva ipnotizzati con il suo ultimo “Front Row Seat to Earth“.