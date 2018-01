[#tbt] 20 anni fa lo “Shock Blues” degli Eels

La scorsa settimana abbiamo ricevuto la bella notizia del ritorno di Mr. E. Non che Mark Everet sia stato troppo assente (l’ultimo album è del 2014, più precisamente “The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett”), però con lui abbiamo un rapporto molto forte e ogni periodo senza la sua musica ci pesa. Conoscendo le perdite familiari che ha dovuto subire, è un po’ come se fosse un amico sfortunato a cui vogliamo bene. Per questo amiamo la sua musica, perché lì dentro c’è tutto il suo coacervo di emozioni, e non possiamo che essere empatici con lui.

Gli Eels tornano in questo 2018 con un nuovo album (di cui si può già ascoltare la title track “The Deconstruction”, molto bella) e con il concerto di Cesena del 23 giugno , e a noi sovvengono tante cose, ad esempio che quest’anno si festeggiano i 20 anni di “Electro-Shock Blues“, quello che è considerato uno dei suoi album più riusciti, e di una song bellissima come è “Cancer For The Cure”. Una canzone in cui Mr. E gioca ad inseguire Beck (riuscendoci benissimo) e a farci capire che anche una cura si può “ammalare”, simbolismo per ricordarci l’intreccio tra bene e male che vi è in ogni situazione solo che la si valuti da diversi punti di vista.

Bentornato, fratello Mark, ci attendiamo altri 20 anni di tue confessioni, ti staremo sempre ad ascoltare.

(Paolo Bardelli)