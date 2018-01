Il Monk ospita la preview di Fuck Normality Festival

Quest’anno siamo media partner di Fuck Normality Festival, evento che da qualche anno porta in Salento il meglio delle sonorità elettroniche più trasversali e non convenzionali.

Sabato 27 gennaio è stata organizzata, in collaborazione con MANIFESTO, una preview del festival a Roma, in uno dei nostri club preferiti della capitale, il MONK che vedrà tra i protagonisti Clap! Clap!, di recente tornato alla ribalta con il nuovo album “A Thousand Skies”, uscito a inizio 2017 su Black Acre. Cristiano Crisci, accompagnato per l’occasione dalla sua live band, non ha ormai più bisogno di presentazioni, anche fuori dai nostri confini: è un producer sempre più eclettico e imprevedibile in grado di passare da momenti world a passaggi hip hop, attraverso la storia della musica house e la più recente scuola footwork.

Prima di lui toccherà a Sequoyah Tiger, nome d’arte della produttrice e compositrice di Verona Leila Gharib, dal 2016 in scuderia con la storica Morr Music. Dopo il promettente esordio “Ta-Ta-Ta-Time”, nell’ottobre del 2017, ha fatto uscire il primo LP, “Parabolabandit”, ubriacante assedio sonoro fatto di doo-wop, pop elettronico psichedelico e intuizioni tipiche della scena weird di Brooklyn dello scorso decennio.

Completa il cartellone il dj set dei LIES, con le selezioni elettroniche da adepti di Warp e Ninja Tune di Oscar Cini e Pierluigi Iapicca.

Nel corso degli anni Fuck Normality ha ospitato un centinaio di artisti di fama nazionale ed internazionale, fra cui, tra gli altri, Romare, Shigeto, Planningtorock, Populous, Jolly Mare, Debruit, Aucan, Phon.o, MYSS KETA, Dj Khalab, Indian Wells, Godblesscomputers, Massimiliano Pagliara, Ayarcana, Valerio Cosi, Capibara, Yakamoto Kotzuga.

Tutte le info e gli aggiornamenti sulla serata qui.