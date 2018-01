LCD Soundsystem, data unica a Ferrara Sotto Le Stelle

Dopo otto anni gli LCD Soundsystem tornano in Italia, ancora una volta in data unica, ancora una volta a giugno e ancora una volta a Ferrara Sotto Le Stelle, mercoledì 13 giugno, nel tour di “american dream” (leggi recensione).

Dopo aver fatto polverizzare nel giro di 10 minuti tutti i biglietti per i concerti al Brooklyn Steel per sette sere consecutive, gli LCD Soundsystem si preparano a tornare protagonisti di Ferrara Sotto le Stelle, nella splendida cornice di Piazza Castello, Ferrara. Proprio come quel 24 giugno del 2010.

Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it a partire dalle ore 10 di mercoledì 17 gennaio.

Per informazioni e aggiornamenti, segui Indipendente e Ferrara Sotto Le Stelle.