Occorrerebbe iniziare il 2018 con slancio, ma anche una canzone dolente come “Proof Of Desire” va bene, data la sua bellezza.

Tango With Lions è il progetto della cantautrice greca Kat (Katerina Papachristou) che nel 2010 ha vissuto un vero e proprio momento di gloria per la diffusione del singolo “In A Bar” (oggi a 30 milioni di visualizzazioni) contenuto nell’album di debutto “Verba Time”.

“Proof Of Desire” va oltre quel fortunato singolo, perché ripropone la malinconia folk-indie di Kat con una consapevolezza, se si vuole, ancora maggiore, con la confidenza dei Cigarettes And Sex e una arrendevolezza dove è piacevole perdersi.

Tango With Lions torna dopo cinque anni di assenza (“A Long Walk” è del 2013), e il nuovo album”The Light” sarà la prima uscita di Inner Ear per il 2018.

Tango With Lions

“The Light”

[Inner Ear Records]

Cat.No: INN149L

Format: LP, Cd, Digital

Preorder: Inner Ear site, i-Tunes, BandCamp

Release Date: January 19, 2018

Tracklist:

01. Back To One

02. Proof Of Desire

03. Last Thrill

04. The Light

05. Phoenicia

06. Restless Man

07. What You’ve Become

08. The Go Betweens

09. L’ Ombre

(Paolo Bardelli)