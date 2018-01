The Best Albums of 2017 – The Artists’ List

Come da tradizione, si chiudono le intense settimane delle liste di fine anno, con alcuni dei nostri artisti preferiti che ci segnalano i migliori dischi dell’annata.

Un modo come gli altri per recuperare qualcosa che ci si è inevitabilmente persi per strada nel 2017.

Dean and Britta (Luna, Galaxie 500)



LCD Soundsystem, “American Dream”

Shame (Charlie Steen)



Baxter Dury, “Prince of Tears”

Populous



N.E.R.D., “No_One Ever Really Dies”

Mana



(in ordine sparso)

Felicia Atkinson, “Hand In Hand”

Kara-Lis Coverdale, “Grafts”

Klein, “Tommy” EP

King Krule, “The OOZ”

M+A



Tyler, The Creator, “Flower Boy”

Kojey Radical, “In Gods Body”

Ninos du Brasil



Jlin, “Black Origami”

Haram, “When You Have Won, You Have Lost”

Pan Daijing, “Lack”

Pessimist, “Pessimist”

His Clancyness



Circuit Des Yeux, “Reaching For Indigo”

FNU CLONE inc.*, “Binary Or Die”

GIUNGLA



Lorde, “Melodrama”

Paramore, “After Laughter”

London O’ Connor, “O∆”

Gomma



IDLES, “Brutalism”

Protomartyr, “Relatives In Descent”

Converge, “The Dusk In Us”

Go!Zilla



Flat Worms, “Flat Worms”

Kevin Morby, “City Music”

The Black Angels, “Death Song”

GURR



The Courtneys, “The Courtneys II”

Ulrika Spacek, “Modern English Decoration”

Petit Singe



Weightausend



Sun Araw, “The Saddle Of The Increate”

Yasuaki Shimizu, “Kakashi” (reissue)

Havah



Drab Majesty, “The Demonstration”

Bee Bee Sea



White Reaper, “The World’s Best American Band”

King Gizzard & the Lizard Wizard, “Flying Microtonal Banana”

Go Dugong



Clap Clap, “A Thousand Skies”

Yombe



Sampha, “Process”

Mura Masa, “Mura Masa”

Charlie XCX, “Pop 2”

Matteo Vallicelli



Gaussian Curve, “The Distance”

Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch, “Blade Runner 2049” OST

Timber Timbre, “Sincerely, Future Pollution”

NIAGARA



VV.AA., “Mono No Aware”

Second Woman, “S/W”

Colin Stetson, “All This I Do For Glory”

Pieralberto Valli



King Ayisoba, “1000 Can Die”

Cristallo



Forest Swords, “Compassion”

Zola Jesus, “Okovi”

Arca, “Arca”





HÅN

Plastic Man



The Moonlandingz, “Interplanetary Class Classics”

The Madcaps, “Slow Down”

Dr. Kiko



Luna, “A Sentimental Education”

