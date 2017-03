FKJ, dalla Francia un frullato di contemporaneità

Sono passati ormai tre anni dal primo e purtroppo unico disco dei Jungle, il collettivo di producer/dj/artisti visivi londinesi che portò definitivamente alla ribalta tutto quel mondo underground che ribolliva intorno al neo-soul, all’r&b, al funky e all’elettronica. Un disco che, anche a posteriori, non possiamo che giudicare importantissimo per il futuro sviluppo di quel tipo di sound.

Tra gli innumerevoli figli di quel suono, che ora è più in voga che mai, c’è anche FKJ. In realtà il giovane producer francese compone musica da almeno cinque anni, quindi sarebbe sbagliato attribuirlo come figlio putativo dei Jungle: ma nel suo disco c’è qualcosa di quell’album, anzi forse più di qualcosa.

Il suo debut-album “French Kiwi Juice”, uscito il 3 marzo dopo anni spesi a buttare online nuove tracce, nuovi EP e mix in maniera disordinata e qualche tour internazionale, mescola con fascino e stile hip hop, r&b, soul, funky, jazz ed elettronica. Una produzione curata nei minimi dettagli, mai scontata e anzi in grado di regalare diverse sorprese nel corso del disco, unita ad ispirati fraseggi vocali, rende questo album un piccolo gioiello. Certamente, un nome da tenere d’occhio.

Godetevi il full streaming qui sotto.