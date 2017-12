Non ha certo bisogno di presentazioni David Byrne, perciò ci limiteremo a dare la notizia così com’è: quest’estate David arriva in Italia per tre date. Qui sotto tutte le info: ci vediamo lì.

giovedì 19 luglio @ Ravenna Festival, Pala De Andrè

venerdì 20 luglio 2018 @ Perugia, Umbria Jazz Festival, Arena Santa Giuliana

sabato 21 luglio 2018 @ Trieste, Piazza Unità d’Italia