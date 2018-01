A Bologna parte “alle 20.30”, una rassegna in prima serata

Un nuovo sodalizio tutto musicale arriva tra le mura del capoluogo emiliano. oFF nuovo spazio culturale e La Fabbrica etichetta indipendente, da anni attiva su territorio bolognese, danno vita ad una nuova rassegna musicale “alle 20.30”: appuntamento mensile che porterà sul palco di Öff 4 importanti artisti della scena indipendente nazionale: GNUT il 14 di febbraio , Giorgio Ciccarelli il 21 marzo, Roberto Angelini il 18 aprile, per chiudere il 9 maggio con Paolo Benvegnù.

Una collaborazione quella tra Öff e La Fabbrica all’insegna del claim “fallo prima” dove tutti i concerti inizieranno alle 20.30, convinti che un buon concerto si possa e debba vivere anche degustando un buon cocktail o pasteggiando con un buon bicchiere di vino. Un’atmosfera tanto intima quanto intensa è l’obbiettivo di questa collaborazione, nella convinzione che la musica ed i suoi protagonisti siano la chiave di volta per riportare e riportarsi ad una dimensione culturale e artistica di cui si ha sempre più bisogno; anche per questo motivo tutti i live saranno unplugged ad eccezione fatta del live di Giorgio Ciccarelli che presenterà per l’occasione il suo secondo e nuovo album “Bandiere” in uscita il 30 marzo 2018.

Gli appuntamenti:

14 febbraio alle 20.30 GNUT (info)

21 marzo alle 20.30 Giorgio Ciccarelli (info)

18 aprile alle 20.30 Roberto Angelini (info)

9 maggio alle 20.30 Paolo Benvegnù (info)