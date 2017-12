Matteo Mannocci Awards 2017

Alla fine ci sono arrivato anche io: il rock è morto. Non perchè non si producano bei dischi (anzi), ma dove è quella spinta innovativa che per 40 anni ha spinto la discografia mondiale? Pum, nel cassetto. Per ora. :’-(

Banalmente, il ‘nuovo rock’ lo si trova nel rap, con la sua forza di mutare, sovvertire le regole, evolversi.

E proprio per questo in un recap di fine 2017 non possono non esserci instant classic come Big Fish Theory di Vince Staples o Flower Boy di Tyler, the Creator, magistrali esempi di come questo genere riesca a costituire l’ossatura della musica pop contemporanea.

E a proposito di rap e contemporaneo, come non parlare della trap. Per qualcuno, una disgrazia. Per tutti, quello che esprime questo tempo, e per questo non può essere sicuramente ignorata. Da qui a bersi ogni pisciata che l’industria (ma anche tanti dei maggiori magazine Bibbie della coolness) ci propina come champagne, ce ne passa. E per quanto sia piacevole e te la fomenti ascoltare Gucci Mane e i Migos sta al gusto e all’impegno dell’ascoltatore trovare artisti con una propria cifra stilistica e di un certo livello. Di sicuro, un discorso di questo tipo viene portato avanti da anni dal giovanissimo svedese Yung Lean, solo 21enne ma con alle spalle una lista di fatiche discografiche lunga quanto una discografia intera. Il suo nuovo lavoro, Stranger, è un unicum in un mare di 808 tutte uguali, anche senza essere l’uscita più ispirata del suo autore.

Ci sarebbe poi un discorso a parte per la musica sperimentale, elettronica e non, che mai come oggi riesce a contagiare importanti fette di pubblico, come insegna da anni l’esperienza del Festival Club To Club al quale ho avuto la fortuna di partecipare per la prima volta quest’autunno.

I nomi si sprecano: Visible Cloaks, Caterina Barbieri, Heroin in Tahiti, WWWINGS, il ritorno del Maestro Sakamoto sono tutti preziosi momenti di storia della musica da salvare, ma se avete bisogno di UN nome, quello è Arca. Il produttore venezuelano quest’anno ci ha regalato, oltre al disco di Bjork interamente prodotto dalla coppia, un album che può seriamente essere preso in considerazione come un modello di riferimento per l’avant pop. L’apoteosi del contemporaneo.

In tutto questo pippone sullo stato dell’arte che potrebbe continuare per almeno una dozzina di paragrafi ma è meglio si concluda qui, forse vi interessa sapere chi ritengo abbia sfornato il disco dell’anno, e perchè. Presto detto: Kung-Fu Kenny, a.k.a K-Dot, a.k.a Kendrick Lamar, the GREATEST RAPPER ALIVE.

E non è solo uno slogan buono per le pubblicità: che qualcuno trovi un MC capace di coniugare virtuosismi, testi di spessore, self-consciousness in una formula pop così cristallina.

Bye bye 2017, and thank you for the music.

35 DISCHI

(pssht: non sono in ordine)

KENDRICK LAMAR – DAMN.

ARCA – s/t

ZGTO – A PIECE OF THE GETO

MURA MASA – s/t

SZA – CTRL

YUNG LEAN – STRANGER

TYLER, THE CREATOR – FLOWER BOY

RYUICHI SAKAMOTO – ASYNC

NINOS DU BRASIL – VIDA ETERNA

VISIBLE CLOAKS – REASSEMBLAGE

KING KRULE – THE OOZ

KEVIN MORBY – CITY MUSIC

LANARK ARTEFAX – WHITIES 011

KONRAD SPRENGER – STACK MUSIC

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR – LUCIFERIAN TOWER

VINCE STAPLES – BIG FISH THEORY

SHIGETO – THE NEW MONDAY

THUNDERCAT – DRUNK

CATERINA BARBIERI – PATTERNS OF CONSCIOUSNESS

ZU – JHATOR

CLAP! CLAP! – A THOUSAND SKIES

DARGEN D’AMICO – VARIAZIONI

FOREST SWORDS – COMPASSION

WWWINGS – A+G

HALFALIB – MALAMOCCO

HEROIN IN TAHITI – REMORIA

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – FLYING MICROTONAL BANANA

YUSSEF KAMAAL – BLACK FOCUS

INDIAN WELLS – WHERE THE WORLD ENDS

ONEOHTRIX POINT NEVER – GOOD TIME O.S.T.

JLIN – BLACK ORIGAMI

KELELA – TAKE ME APART

SAMPHA – PROCESS

PLASTIC MAN – SOUNDING AQUARIUM

ALESSANDRO CORTINI – AVANTI

TOP 7 CONCERTI

Alva Noto – Nextech Festival, La Compagnia, Firenze, 21/09

King Gizzard & The Lizard Wizard – Beaches Brew Festival, Hana-Bi, Marina di Ravenna, 06/06

Ben Frost – Club To Club Festival, Lingotto Fiere, Torino, 03/11

Arca – Club To Club Festival, Lingotto Fiere, Torino, 03/11

Radiohead – Visarno Arena, Firenze, 14/06

Anderson .paak & the Free Nationals – Teatro Romano, Verona, 29/05

Nicolas Jaar – Club To Club Festival, Lingotto Fiere, Torino, 03/11