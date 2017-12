Dorso, un giovanissimo all’esordio su 42 Records

Dorso è il nuovo nome lanciato da 42 Records. Classe 1999, Alessandro ha pubblicato il primo EP – come cantante/chitarrista di una punk band, a soli 13 anni.

Nel mentre, in parallelo alla musica, ha sviluppato una passione viscerale per il nuoto, che lo ha portato a competere a livello agonistico, con buonissimi risultati.

“Solo” è il brano che inaugura la sua collaborazione con 42 Records.

Composto interamente dallo stesso Alessandro è stato arrangiato e prodotto da Andrea Suriani, produttore tra i più apprezzati della nuova scena italiana, già al lavoro con Calcutta, I Cani e Cosmo, solo per citarne alcuni.

Questo è il video, diretto da Antonio De Palo.