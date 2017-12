A Macao è tempo di Dance Affliction #6

Techno, avanguardia, noise, EBM, hardcore per quasi dodici ore di musica dalle 23.30 di venerdì 8 dicembre alle 8 del giorno dopo. È la lunga notte del sesto episodio di Dance Affliction, uno degli eventi più attesi ed estremi della stagione di Macao, lo spazio occupato di Via Molise 68 a Milano (per salvare la struttura e supportare la campagna di iscrizione e acquisto collettivo è ancora attiva questa pagina).

La performance dell’attivista/compositore svizzero Dave Phillips, l’ineffabile ricerca industrial di Mike Harris (già batterista di Napalm Death, Doom, Extreme Noise Terror) con il suo progetto Fret, il radicalismo hardcore/gabber di Albertslund Terror Korps, duo danese formato da DJ Hvad e Vj Livstræt, lo storico progetto speedcore La Peste del francese Laurent Mialon, le imprevedibili trame della producer di Planet Mu, Ziúr, sono alcuni dei momenti più attesi di Dance Affliction.







Completano il cartellone altri ospiti internazionali come VTSS, Knappy Kaisernappy, Systemnatpotvora, Terratremula, Mendoza e due degli ideatori dell’evento, Arcangelo e Sense Fracture. In apertura di serata dalle 21 l’installazione ELVESHAARP di core.pan curata da Nocturnal Reflections e Outreglot (info).





Questo il testo che accompagna la presentazione della serata:

“Da quando abbiamo aperto gli occhi viviamo in rischiosa prossimità del centro vivo della materia. È sfiancante, è galvanizzante: una soglia diagonale da cui abbiamo finalmente visualizzato il ritmo spezzato delle vie di fuga. Il morso di una tarantola che marchia il corpo nella frenesia della non-era evolutiva, il momento sospeso tra l’accelerazione e il simulacro di un equilibrio, avvelenato dall’uso e dall’abuso. È solo nella ripetizione di questa isteria che ci muoviamo per tornare a corpi non più nostri, regalati all’altro da sé, immaginati sempre altrove. Continuiamo a muoverci per non esaurire la necessità di farlo, oltre l’evasione e verso l’abolizione della realtà. Siamo solo noi a rendere sensibili forze altrimenti irriconoscibili.

Solo noi, ma non siamo soli”.

Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento ufficiale di Dance Affliction #6.