Grant-Lee Phillips, un cantautore sottovalutato

Facciamo ammenda: qui a Kalporz non abbiamo seguito a dovere la carriera solita di Grant-Lee Phillips, indimenticato leader dei “uno dei gruppi più sottovalutati degli anni novanta” (come scrisse M&R nel 2001 nella recensione di “Mobilize”), ovvero i Grant Lee Buffalo.

Però si può sempre rimediare, meglio tardi che mai, dicono i vecchi.

Dunque eccoci qui: Grant-Lee Phillips farà uscire “Widdershins”, il suo nono album solista, su Yep Roc Records il prossimo 28 febbraio 2018. E ascoltando il primo singolo ‘Totally You Gunslinger’ si viene sommersi da una serie di domande del tipo: “Ma perché The War On Drugs è così sotto i riflettori e Phillips no?”.

‘Totally You Gunslinger’ non fa rimpiangere né Tom Petty né Roy Orbison, con un tocco comunque personalissimo.

Canzone deliziosa.

Registrate in 4 giorni al Sound Emporium di Nashville, le 12 tracce dell’album sono state prodotte dallo stesso Phillips (chitarra/voce/tastiera) e per la maggior parte registrate live nello studio con Jerry Roe (batteria) e Lex Price (basso), con mixing di Tucker Martine e arrangiamenti di Mike Stankiewicz.

(Paolo Bardelli)