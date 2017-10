Tour italiano e nuovo video per i Calexico

The Thread That Keeps Us”.

a marzo 2018 in occasione dell’uscita del nono album in studio “

arriveranno in Italia per

Nel dare vita all’album, il cantante / chitarrista Joey Burns e il batterista John Convertino, hanno trovato la loro dimensione spirituale in un ambiente insolito, non in Arizona, ma bensì sulla costa settentrionale della California, in una casa trasformata in studio, chiamata House Panoramic. Costruita con detriti e legname recuperato da un cantiere navale – soprannominata dalla band “la nave fantasma” – la sfarzosa casa, con il suo ambiente all’avanguardia, non ha tardato a dare il suo contributo al suono dei nuovi brani.

Che, ascoltata la nuova “End Of The World With You” (qui sotto) pare tirare un po’ verso i Wilco.

Queste le date del tour:

13/03/2018 Roma – Auditorium Parco della Musica / Special guests Mexican Institute of Sound

14/03/2018 Milano – Alcatraz / Special guests Mexican Institute of Sound

16/03/2018 Bologna – Estragon

Qui di seguito il video del primo estratto “End Of The World With You”

photo by jairo zavala ruiz