Bloody Knees, alle elementari a Cambridge insegnano britpop

Per quanto mi riguarda, non c’è pezza, come dicono i bolognesi: amo le sonorità attuali, ma quando sento questa roba che puzza di anni ’90 fino al midollo non posso far a meno di battere il piedino come un adolescente.

I Bloody Knees sono una “impertinente” band di Cambridge, che negli ultimi due anni si è esibita ovunque in Inghilterra, e che si rifà verosimilmente allo spirito brit-pop degli Oasis con striature punk e grunge.

Le cronache narrano che la band si è formata quando ancora Bradley Griffiths, Sam Conway e i fratelli Tom and Christian Wilkes frequentavano le scuole elementari.

Beh, avete tutti gli elementi per cliccare, o meno, play sul loro nuovo video, “Maybe It’s Easy”:

‘Maybe It’s Easy’ è anche l’EP dei Bloody Knees ascoltabile su spotify.

