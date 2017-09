[Esclusiva] All My Teenage Feelings, “Twenty”

Di All My Teenage Feelings vi avevamo parlato qualche mese fa, quando avevamo ospitato lo streaming del suo album d’esordio, “Endings“, uscito per quel piccolo vulcano di meraviglie rigorosamente do it yourself che è Nervi Cani (chiamarla soltanto “etichetta” sarebbe riduttivo). Un disco dalle spiccate sonorità lo-fi che ci ha conquistato da subito per la sua genuinità artigianale e per l’intensità emotiva delle canzoni.

Altrettanto handmade è il video di Twenty, che siamo felici di presentare in anteprima. Realizzato con lo smartphone da Makkinoso, testa e braccia di Nervi Cani, il video celebra l’immaginario culturale 90s (filtri VHS, vecchi cartoon americani e anime giapponesi) che accomuna l’etichetta e lo stesso Luigi Bussotti aka All My Teenage Feelings.

Il disco intero lo trovate sul bandcamp di Nervi Cani.