[Esclusiva] All My Teenage Feelings, “Endings”

È quasi un mese che ho nelle orecchie questo disco d’esordio di Luigi Bussotti aka All My Teenage Feelings e finalmente posso farlo ascoltare anche a voi in anteprima, una settimana prima della release ufficiale curata Nervi Cani, l’etichetta (ma non solo!) modenese che seguiamo con curiosità da un po’ di tempo (qui e qui altre due cose da ascoltare).

Il disco si chiama “Endings”, ed è un titolo curioso per essere un esordio. In realtà la scelta è perfetta: “Endings” è infatti un album che racconta di cose che finiscono. In pieno stile-indie rock amerciano, con composizioni semplici ed immediate e suoni volutamente spogli e lo-fi, All My Teenage Feelings racconta storie che hanno molto a che fare con la fine dell’adolescenza e con il diventare grandi. Il giovane cantautore di Viterbo canta di dolore e sentimenti, di gioie e rimpianti, di riscatto e orgoglio, di tutta quella roba che frulla nella testa quando si ha circa vent’anni e ci si affaccia alle vertigini dell’età adulta.

Sarà per questo che la voce – dal timbro inconfondibile fin dal primo momento che la ascolterete – sembra sempre sul momento di inciampare? Può essere. A tratti sembra quasi pure che se la goda, All My Teenage Feelings, a stare sospeso in questo equilibrio precario, come chi con orgoglio si mette alla prova di fronte a sfide difficili o semplicemente quotidiane: in “Corners” si domanda se ad affrontarle sarà da solo o avrà al fianco qualcuno “Don’t waste your time on my dreams. Will you encourage me to fight this mess?“, mentre in “For Yourself, Nobody Else” mette in mostra la sfacciataggine che ci vuole per vincerle.

Una prima prova molto incoraggiante insomma. Di seguito potete ascoltare il disco per intero. “Endings” esce ufficialmente il 14 aprile.