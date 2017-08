JFK Square, nasce un nuovo festival a Ravenna

Parte a settembre la prima edizione del JFK Square Festival, quattro sabati di musica dal vivo a ingresso gratuito nel suggestivo scenario di Piazza Kennedy, spazio immerso nel cuore del centro storico di Ravenna, recentemente ristrutturato e riqualificato.

Tra gli artisti in programma, una delle nostre artiste italiane preferite, Giungla, il duo electro-pop delle I’m Not a Blonde, il cantastorie romagnolo Giacomo Toni con la sua 900 Band, The Doormen con la loro wave/post-punk d’autore, gli indie bolognesi Altre Di B e i cesenati “americana” Sunday Morning. Completano il cartellone l’acid-duo psichedelico dei Cacao, i punk-rocker Sunset Radio, accompagnati nella serata d’apertura dai locals Kuf, e il female-trio The Winonas.

Questo il calendario:

Sabato 2 settembre

Sunset Radio

Kuf

Sabato 9 settembre

GIUNGLA

Altre di B

Cacao

Sabato 16 settembre

The Doormen

Sunday Morning

Sabato 30 settembre

Giacomo Toni & 900 Band

I’m Not a Blonde

The Winonas

Tutte le info, sul sito ufficiale jfksquare-ravenna.com oppure sulla pagina Facebook ufficiale. Per tutti aggiornamenti segui l’evento Facebook e l’hashtag #jfksquare.