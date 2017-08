Il tocco di Danger Mouse nell’ultimo Curtis Harding

In questo periodo, soprattutto dopo la recensione del nostro Stradi e il live all’Hana-Bi, abbiamo occhi solo per Aldous Harding, ma c’è un altro Harding che pare intenzionato a marcare questa annata con il suo cognome (non sono parenti).

Dopo l’ottimo “Soul Power” (2014), Curtis Harding pubblica oggi il singolo “Wednesday Morning Atonement”, e la novità forte è la produzione del “Re Mida” Danger Mouse.

Il tocco di Danger Mouse si sente, e il tutto è a servizio della voce funk di Curtis per ricreare la perfetta “atmosfera Motown”.

Il suo nuovo album “Face Your Fear” uscirà il 27 ottobre 2017 su Anti-, distribuzione Self.