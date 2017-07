Starsailor, non si esce vivi pure dagli Anni Zero

Fa molto Anni Zero annunciare una nuova canzone degli Starsailor, ed infatti riguardando la loro discografia il loro ultimo album – il quarto – risale al 2009. Praticamente è come se questo decennio loro non l’abbiano mai vissuto.

E infatti ritornano come se non fosse cambiato nulla, con un paio di canzoni molto commerciali (“Listen to Your Heart” pubblicata il 30 giugno e “All This Life” oggi). Piaceranno a chi li amava prima, dubitiamo che attirino le attenzioni dei ventenni di oggi non contemporanei di quello che è da tutti considerato un album fondamentale dell’ondata New Acoustic Movement dei primissimi anni 2000, ovvero il loro album d’esordio “Love Is Here” (2001).

Anche se poi, se guardiamo qui in casa Kalporz, al tempo il nostro Cavassa lo stroncò.

Che col senno di avesse proprio ragione lui?

“All This Life” anticipa l’omonimo album in uscita il 1° settembre 2017 per Cooking vinyl/Edel.

(Paolo Bardelli)