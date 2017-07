Furious Georgie, psych folk per sognatori

Che poi qualche volta abbiamo in Italia artisti con il calore dei Fleet Foxes, e manco lo sappiamo.

Furious Georgie è il nome del progetto creato dal musicista palermitano Giorgio Trombino, e può essere considerato un contenitore “ideale” per esperimenti sonori nel campo del folk psichedelico, del pop e della musica progressiva.

Coinvolto da più di dieci anni in collaborazioni stilisticamente molto diversificate come Haemophagus (death/grind), Sergeant Hamster, Elevators to the Grateful Sky (stoner rock/doom), The Smuggler Brothers (funk-jazz, colonne sonore), Giorgio Trombino produce una musica influenzata da fattori estremamente eterogenei.

“Nothing Special at All” è il suo nuovo video, praticamente una ninnananna-psych folk per bimbi sognatori.

(Paolo Bardelli)