Red Bull Music Academy e nuove aggiunte a Club To Club

Si arricchisce il cast di Club To Club che accoglie, annata dopo annata, un mix di nomi sempre più eterogeneo e non strettamente vincolato alla dimensione tradizionale del clubbing.

Nel nuovo palco curato da Red Bull Music Academy all’interno del Padiglione 2 del Lingotto, si esibiranno anche Demdike Stare, Gabber Eleganza, Kelly Lee Owens, Laurel Halo, Smerz, Yves Tumor e Mana, nuovo acronimo di Vaghe Stelle che ha appena annunciato il prestigioso passaggio sotto Hyperdub, con l’EP “Creature” in uscita a settembre.

Ma le conferme non finiscono qui: tra le altre novità in cartellone, il caso mediatico dell’anno, LIBERATO, in esclusiva 2017, e poi ancora The Black Madonna e Artetetra.





Mana – Creature (HDB111) by Mana

Se vi siete persi gli altri annunci, potete recuperarli qui o guardare alla line up, non ancora completa, sul sito ufficiale di Club To Club. Appuntamento, ovviamente, a Torino dal 1° al 7 novembre.