I Childhood si scoprono raffinati

Avevo incensato il debutto “Lacuna” (2014) perché era un album di una freschezza assoluta.

Ora – dopo 3 anni dunque – tornano i Childhood e sono maturati: non solo più britpop di fine ’80, ma anche una raffinatezza molto particolare che richiama un po’ di hypnagogic pop e un po’ di soul.

Il singolo “Cameo” non è un capolavoro (la strofa risulta scolastica, meglio il coinvolgimento del ritornello), ma per il giudizio definitivo dobbiamo aspettare ovviamente l’album completo ‘Universal High’, in uscita il 21 luglio 2017.

(Paolo Bardelli)