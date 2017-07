Nuova canzone per i Belle And Sebastian

Non è stato un album da ricordare, l’ultimo dei Belle And Sebastian. Era il 2015 e “Girls in Peacetime Want to Dance” si beccava un 29/100 qui a Kalporz, davvero un brutto risultato.

Ciononostante, e forse proprio per questo, ovvero per verificare se “Girls…” è stato o meno solo un incidente di percorso, l’annuncio di una nuova canzone della band scozzese (“We Were Beautiful”) ci ha subito rallegrato la giornata.

Eccola qui: è rimasto il piglio sintetico, con la parte ritmica di batteria ben in evidenza, ma il lato compositivo sembra essere ok.

Come si dice in questi casi: “vedremo”.

(Paolo Bardelli)