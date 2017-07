Angelo De Augustine, il folk-singer scoperto da Sufjan Stevens

Mi sono imbattuto in Angelo De Augustine solo perchè, come capita molto spesso a dir la verità, ho ascoltato un disco perchè mi piaceva la copertina. Nello specifico: i due singoli “Crazy, Sonted and Gone” e “Haze” sono accompagnati da un artwork che definirei psych-naïf che ha per protagonista un non meglio identificabile animale di fantasia.

Ebbene, sono due pezzi meravigliosi. Folk purissimo, minimalista, ad alto tasso emotivo. Deve aver pensato lo stesso anche Sufjan Stevens in persona, visto che farà uscirà proprio sulla sua Asthmatic Kitty Records il nuovo disco di Angelo De Augustine, intitolato “Swin Inside The Moon”.

La data di uscita è il 25 agosto, ma per ora si possono ascoltare tre estratti: i primi due sopra citati e “Truly Gone”: trovate tutto sul suo bandcamp. Qui sotto invece l’ultimo video, diretto e animato da Sufjan Stevens.