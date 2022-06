[T4ATF!] S.G. Goodman; 070 Shake; Vieux Farka Touré; Prince

S.G. Goodman, Teeth Marks (Verve Forecast, 03/06/2022)

Il secondo album di S.G. Goodman, cantautrice originaria del Kentucky, è un affascinante affresco di emozioni e descrizioni immerso in un maturo folk-country-rock dalle vibrazioni fortemente radicate nel cantautorato americano. Da Teeth Marks erano già stati diffusi diversi singoli nelle settimane precedenti all’uscita del disco, come la grintosa “If You Were Someone I Loved” e la spavalda “All My Love Is Coming Back to Me”, accompagnate entrambe da un videoclip. Qualche giorno fa è stato condiviso sul canale YouTube di Paste un live dell’autrice negli studi newyorchesi del noto magazine musicale.

070 Shake, You Can’t Kill Me (G.O.O.D. Music / Def Jam, 03/06/2022)

A due anni di distanza dal buonissimo debutto, Modus Vivendi, 070 Shake ritorna con una nuova prova di discreto livello, che ha in pezzi come “Body”, che vede la partecipazione di Christine and the Queens, “Medicine” e “Vibrations” i brani cardine del nuovo lavoro, un album che muovendo da un amore finito, da cui l’autrice cerca di distanziarsi, riflette, come il precedente, sulle tormentate relazioni che si intrecciano nella vita, provando a giungere ad analisi e a risposte in parte differenti rispetto a quelle offerte in Modus Vivendi. Non sempre in You Can’t Kill Me il suo songwriting è particolarmente originale e coraggioso, ma quell’acida commistione di hip-hop e R&B cui 070 ci ha abituati regala alcuni buoni momenti.

Vieux Farka Touré, Les Racines (World Circuit, 10/06/2022)

Le radici maliane percorrono sin dalle origini Les Racines, il nuovo lavoro di Vieux Farka Touré che probabilmente può essere compreso nei suoi più intimi dettagli solamente da chi mastica e studia il genere, ma che può essere apprezzato anche da un ascoltatore lontano da queste sonorità. Les Racines è un disco in cui Farka Touré fa scorrere il suo sangue attraverso i ritmi e i colori più disparati come un fiume assetato si spinge verso il mare. Il singolo “Gabou Ni Tie” è una carta da visita perfetta per chi si vuole avvicinare al progetto.

Prince & The Revolution, Prince & The Revolution: Live (Legacy, 03/06/2022)

Chiudiamo questa rassegna con una pubblicazione d’archivio di valore assoluto proveniente dai preziosissimi vault di Paisley Park. Il film-concerto del 30/03/1985 di Prince e della sua band Revolution, che stavano portando in tour il capolavoro Purple Rain, uscito un anno prima, è stato finalmente rimasterizzato nell’audio e aggiustato nel video. Si tratta del concerto al Carrier Dome di Syracuse, New York, evento che Prince decise sarebbe stato uno show per home video. Esso è il documento definitivo e perfetto di quel periodo magico.