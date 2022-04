Gran bella notizia: i Jesus and Mary Chain torneranno a giugno in Italia, e lo faranno in due date, a Ferrara e a Roma.

Il loro ultimo album in studio è stato pubblicato nel 2017 “Damage and Joy” e verrà ristampato e distribuito in un’edizione deluxe il 22 aprile 2022 per Fuzz Club Records.

18 giugno FERRARA – FERRARA SOTTO LE STELLE

19 giugno ROMA – VILLA ADA