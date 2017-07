Poco meno di una settimana fa eravamo ad Arti Vive Festival di Soliera (MO), per assistere al live di Kevin Morby, His Clancyness e Giungla. Il cantautore americano, protagonista della nostra cover di giugno, è infatti passato per il festival emiliano in quella che è stata l’unica data estiva del tour di “City Music”, il nuovo album uscito da circa un mese per Dead Oceans.

Se non c’eravate, o se quel live vi manca già, qui sotto trovate le foto della serata di Chiara Viola Donati.