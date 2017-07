In arrivo il Summer is Mine Festival 2017

Summer Is Mine Festival torna anche quest’anno, anche se con un cambio di location (la scuola media n°2 ad Iglesias) a causa del terribile incendio del 25 giugno scorso che ha messo in ginocchio Monteponi e reso impossibile continuare a pensare di organizzare il festival nella location precedentemente individuata.

I concerti si terranno nelle date del 28 e 29 luglio e saranno totalmente gratuiti.

Sabato 29 si parte con il blues di Andrea Cubeddu già apprezzato nella festa di chiusura dell'ultimoIsal FireOne StreetPark e fresco fresco di esordio e si continua con ALEK HIDELL spippolatore sardo trapiantato a Milano e già 50% degli Everybody Tesla. Solki Stres , due band ma un solo cuore: i primi sono formati da componenti degli ex Blue Willa, Baby Blue e Topsy The Great ; i secondi sono in realtà sempre loro che si fanno guidare in questa occasione da quel genio (e sregolatezza) di Alessandro Fiori cantante dei Mariposa prima, dei Craxi poi e titolare di una conosciuta carriera solista. Headliner del secondo giorno, saranno due nomi a cui siamo affezionati anche qui a Kalporz e che i nostri lettori conoscono bene: GIUNGLA

Market is Mine, l'area espositori che raccoglierà una selezione di artigiani e piccoli produttori da tutta l'Isola, ZINO – travelling bookshop e le sue proposte "itineranti" di editoria indipendente, live painting con l'illustratrice trapanese trapiantata a Bologna, Emanuela Di Vita.

SUMMER IS MINE FESTIVAL 2017

QUINTA EDIZIONE

28/29 LUGLIO, PALESTRA N.2, IGLESIAS

INGRESSO GRATUITO

– VENERDì 28 LUGLIO –

TBA

QUERCIA

SABBIA

YOUNGER AND BETTER

MOTI MO

HIS CLANCYNESS

DJ SET – TBA-

SABATO 29 LUGLIO