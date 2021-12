L’agenda dei Live della settimana (#52, 2021)

Un Natale tra zone gialle e chiusura delle piazze, e anche noi si va in vacanza fino al 2022.

Incrociando le dita per i concerti già in programmazione nel nuovo anno…

Martedì 22 Dicembre – JOHN TALABOT, Combo, Milano

Arriva a Milano Road To The Island, un evento serale per offrire un assaggio di The Island, Experience Festival a Pantelleria e nuova realtà promotrice di un’idea di futuro sostenibile: dalle ore 21.30 presso il Combo – l’ostello in Ripa di Porta Ticinese 83 – la serata è caratterizzata dalle sonorità elettroniche delle composizioni tecnologiche di Holograph e il dj-set di Bugsy, in attesa dell’ospite principale, John Talabot, dj catalano innovatore del genere elettronico e house.

Ingresso previa registrazione su DICE

Martedì 22 Dicembre – OBAGEVI, Circolo Dev, Bologna

Il lancio nell’evento Facebook: Gli Obagevi sono stati un gruppo alternative rock nel periodo che va da quando c’erano gli Incubus su Mtv fino al 2014. Nel 2021 tra un lockdown e l’altro abbiamo deciso di tornare in sala prove e urlare e suonare le chitarre distorte. In sala prove ci siamo accorti che i pezzi ci piacciono ancora e perciò abbiamo pensato di tornare sui palchi e urlare anche lì. A settembre e ottobre abbiamo fatto due concerti – uno sui colli di Varignana e l’altro al Covo – che porteremo sempre nel cuore. Purtroppo a gennaio Francesco si trasferirà in Cina e la magia svanirà, per questo voi dovete tornare a casa prima di mezzanotte altrimenti maga magò s’incazza.

Ingresso riservato a soci/e AICS in possesso di green pass

Mercoledì 23 Dicembre – TV FUZZ + KODACLIPS, Riot Cafè, Cesena

I TV Fuzz nascono nel 2018 come progetto solista di Andrea “Crispy Smiths” che fonde indie-rock e synth-pop con una passione per l’analogico e il formato cassetta. Il sound dei Kodaclips trae ispirazione da band come Smashing Pumpkins e DIIV, con richiami a sonorità math e grunge.

FREE ENTRY

Lunedì 27 Dicembre – PUTAN CLUB, Ex Caserma Rossani, Bari

Opening Dirty Trainload

Un duo franco-italiano. Voci, chitarre, basso & computer. Il Putan Club declina femminismo, elettricità, elettronica & sauvagerie – come se Jeff Mills violentasse The Nine Inch Nails : groove e alta tensione. Trance, Danza e Sfida. Il Putan Club è stato ideato come una cellula di resistenza, caratterizzata da un modo di agire ispirato ai primi complotti di partigiani europei durante l’ultima guerra mondiale (azioni di forza in luoghi diversi e vari) e di partigiani odierni nel mondo intero.

La resistenza è organizzata con i mezzi più arcaici ed immediati del nostro secolo: dal pianoforte alla chitarra, dal respiro al rumore elettrico/elettronico come dal verso scritto alla parola urlata, come dire dalle pitture rupestri al concettualismo più arduo, o dal’avant-rock alla musica classica contemporanea alla techno/house più becera, dal bacio in bocca al calcio in culo, etc…Con una media di 150 concerti l’anno, così come parte di numerosi festival internazionali come Bazant Pohoda (SK), Tomorrow Fest (Shenzhen, RPC), Amplifest (PT), il Putan Club rimane iconoclasta, groovy e decisamente femminista-rivoluzionario. In tour in Italia fino al 2 Gennaio. www.tixforgigs.com

Martedì 28 Dicembre – VINICIO CAPOSSELA, Auditorium Parco Della Musica, Roma

Quest’anno che ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, è naturale che Vinicio Capossela, artista che da tempo orienta la sua ricerca alla riattualizzazione di figure e motivi antichi fuori delle ingiunzioni dell’attualità, abbia pensato un progetto che dal confronto con la Divina commedia tragga punti d’orientamento per una navigazione dantesca nel proprio repertorio.

Se quello di Dante è infatti un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la Bestiale Comedìa vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato. Vinicio Capossela • Bestiale Comedìa – ore 21,00 Sala Santa Cecilia

Biglietti su Ticketone

Venerdì 31 Dicembre – RETARDED, Skaletta Rock Club, La Spezia

A partire dalle 23.00 Dj set a rotazione prima e dopo il concerto con Franz Barcella Dj e MC con conto alla rovescia incorporato e Paolo Retarded Super Guest Dj!

Dopo la mezzanotte saliranno sul palco i RETARDED, band di Pavia attiva dal 1998 e una delle top del punk rock italiano, in versione power trio. Ingresso Riservato ai Soci ARCI muniti di Green Pass.

Consigliata la prenotazione (Posti Limitati!), info sull’evento FB