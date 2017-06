Ad agosto la quinta edizione per il Color Fest di Lamezia Terme

È giunto alla quinta edizione il Color Fest, il festival organizzato in quel di Lamezia Terme dall’Associazione “Che cosa sono le Nuvole”.

Vedrà come palcoscenico naturale per il secondo anno consecutivo i ruderi dell’Abbazia Benedettina, location situata nei pressi di Sant’Eufemia Vetere.

Ad esibirsi nella prima giornata del 4 agosto saranno Nada + A toys orchestra, Levante, Ex – Otago, Fast Animals and Slow Kids, Gazebo Penguins, Al the Coordinator, Kyle; mentre il 5 di agosto toccherà alla fresca targa Tenco come miglior canzone Brunori SAS, i One Dimensional Man, Canova, Gomma, Aquarama, Ivan Talarico e gli Skelters.

A fare da cornice ad un festival in rapidissima crescita che si sta imponendo tra quelli meglio realizzati e con più offerta del Meridione, ci saranno i reading “Memorie sulla strada del ritorno” di Francesco Cangemi e Giuseppe Bottino e “Parola a peso” di Autori Appesi.

Nella due giorni, infine, verranno ospitate le esposizioni di Roberto Gentili, Gianluca Gallo e etoile’ a pleure’.

Biglietti giornalieri e abbonamenti in vendita sul circuito TicketOne.

Per tutte le info invece il sito, colorfest.it.