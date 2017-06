Alla scoperta della meraviglia: ad agosto in Calabria c’è Somewhere Festival

Si avvicina la terza edizione di Somewhere Festival, il festival calabrese che dalla sua offre ogni anno sorprese musicali e bellezze locali. Nata con l’intento di riscoprire, rivalorizzare e dare nuova vita ai luoghi più suggestivi della Calabria, la rassegna itinerante vede protagoniste ogni volta location diverse, che diventano la scenografia di una proposta musicale ricercata, attuale e focalizzata sulla musica elettronica italiana e non solo.

La line-up di quest’anno, suddivisa in tre serate, pesca infatti dal magma elettronico emergente italiano, ma propone anche alcuni nomi internazionali, come Tornado Wallace, Mall Grab, Session Victims, Ross From Friends, tutti accomunati da un sound ricondicibile alla migliore house europea. Oltre a questi, numerosi progetti italiani: Lndfk, Stump Valley, Eego, Davide Shorty e molti altri.

Tre serate, due location spettacolari (il Castello Murat di Pizzo Calabro e il teatro Torre Marrana di Ricadi), e venti live. Qui sotto trovate tutto il cartellone diviso per giorni. Qui invece c’è l’evento Facebook con tutte le info.