Fiato Sospeso Fest, ecco la line up completa

La band hardcore melodica vicentina dei Regarde e il giovanissimo power duo math rock dei Mood si aggiungono, insieme ad altri ospiti del mondo dell’illustrazione, al ricco cartellone di Fiato Sospeso, il nuovo festival abruzzese in programma sabato 15 luglio a San Salvo (CH) di cui siamo media partner, nato con l’intento di promuovere e proporre produzioni dal basso. Ad organizzarlo sono V4V-Records (l’etichetta che, tra i tanti nomi, ha pubblicato l’esordio dei Gomma) e l’Associazione Culturale Fatto Bene, entrambe realtà molto “pulsanti” nel panorama emergente italiano. Il concept “dal basso” è applicato alla musica ma non solo, perchè la proposta culturale si allarga anche al mondo del cibo e dell’illustrazione, con le aggiunte in cartellone di Alessandro Baronciani, Marina Bolmini, Vortice, Dartworks e Tommygun Moretti.

Questo dunque il cast completo:

Band:

TIGER! SHIT! TIGER! TIGER!

Regarde

MOOD

Cucineremo Ciambelle

Umberto Palazzo (DJ SET)

Ospiti espositori:

Alessandro Baronciani (Fumettista e Illustratore)

Marco Taddei & Simone Angelini (ANUBI, Malloy – Gabelliere Spaziale)

TINALS – This Is Not A Love Song (Cassettine d’amore illustrate)

NOVA (Illustratrice DIY)

Marina Bolmini (Artista visiva)

Vortice (Stampa e serigrafia)

DARTWORKS – drawstroy (Illustratore HC)

TommyGun Moretti (Illustratore)

Artwork di Daniele Castellano ( Ufficio Misteri)

Progetto grafico di Simone Di Santo

Per tutte le info vai su fiatosospesofest.it