Due graditi ritorni: Jackson Browne e David Crosby pubblicano i loro nuovi album

Escono oggi i nuovi lavori di Jackson Browne e David Crosby. I due mitici cantautori pubblicano rispettivamente Downhill from Everywhere e For Free. Browne non pubblicava un album dal lontano 2014, quando diede alle stampe Standing on the Breach, mentre David Crosby aveva pubblicato Sky Trails nel 2017 e Here If You Listen (in collaborazione con diversi colleghi) nel 2018.

Di recente, Jackson Browne aveva diffuso il video di uno dei singoli anticipatori del suo nuovo album, “My Cleveland Heart”, nel quale compare Phoebe Bridgers. Con Phoebe Bridgers aveva già collaborato lo scorso marzo per una nuova versione di “Kyoto” pubblicata in esclusiva su Spotify. Per quanto riguarda David Crosby, invece, è stata di recente pubblicata una ristampa ampliata del capolavoro inciso con Stills, Nash e Young, Deja Vu. Da essa è stata poi diffusa anche un’edizione limitata in occasione del Record Store Day di quest’anno, contenente versioni alternative dei brani del disco registrate nel corso di quelle sessioni. Jackson Browne sarà in tour negli USA insieme a James Taylor in autunno, una tournée posticipata causa COVID.