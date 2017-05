L’album “The Party” è uscito l’anno scorso, e si è ritagliato un posto nelle classifiche e segnalazioni di fine anno, come per esempio in quella di Monica.

Arriva ora invece il video di “Early to the Party”, una ballad languida dal sapore notturno ed orchestrale.

Ricordatevi che il canadese passa dall’Italia, a Parma, Padova e Roma, tra il 10 e il 13 giugno.