Andy Shauf, tre date a giugno

Dopo aver guadagnato l’attenzione del pubblico e della critica con The Bearer of Bad News,definito da NPR come uno degli “Album più mozzafiato del 2015”, Andy Shauf, cantautore e polistrumentista canadese, ritorna in Italia nel lungo tour di “The Party”, pubblicato lo scorso 20 maggio su ANTI- Records.Dopo i due emozionanti concerti dello scorso fine settimana a Milano e Carpi,Andy Shauf annuncia tre nuove date:

SABATO 10 GIUGNO

PARMA – TEATRO REGIO

www.teatroregioparma.org

Via Giuseppe Garibaldi, 16/a, 43121 PR

Biglietto: 15 euro + d.p.

DOMENICA 11 GIUGNO

GALZIGNANO TERME (PD) – ANFITEATRO DEL VENDA

Special guest: Peter Broderick

www.anfiteatrodelvenda.it

Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme PD

Biglietto: 10 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.everywheregigs.bigcartel.com

da Mercoledì 1 Marzo 2017, ore 11.00

MARTEDÌ 13 GIUGNO

ROMA – MONK

www.monkroma.club

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 RM

Biglietto: 10 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.boxol.it, www.i-ticket.it

da Mercoledì 1 Marzo 2017, ore 11.00