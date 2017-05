[#tbt] “Every breath you take”, la canzone degli stalker

Poco tempo fa il mio amico Matteo Marconi ha postato su Facebook questo post: “Per 35 anni l’ho ritenuta una canzone d’amore, e invece era il delirio di uno stalker. Maledetto il giorno in cui me l’hanno svelato! (Sting genio 2 volte)”. In un primo momento ho pensato si trattasse di una sua interpretazione, poi quasi in contemporanea per caso mi sono visto un po’ di puntate di “Video Killed the Radio Star: The History of Music Video”, un documentario di VH1, e in una sui video di Sting lo stesso cantautore inglese conferma questa prospettiva: « È una canzone cupa che parla di controllo, gelosia, sorveglianza, ma c’è chi crede che sia un brano romantico e vorrebbe usarla al proprio matrimonio. Io glielo lascio pensare »

In effetti bastava leggere meglio il testo, in particolare questo passaggio:

Since you’ve gone I been lost without a trace

I dream at night I can only see your face

I look around but it’s you I can’t replace

I feel so cold and I long for your embrace

I keep crying baby, baby, please

Dunque ora si impone una domanda: iniziamo a considerarla una canzone inquietante o facciamo finta di niente e continuiamo a lasciarsi cullare dal suadente arpeggio di Andy Summers?

(Paolo Bardelli)