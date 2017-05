Novità nella 5a edizione della Targa Mei Musicletter

Kalporz è stato finalista nel 2013 e 2014, poi è stato (un po’ ingiustamente, a nostro parere) non considerato nelle successive due edizioni.

Siamo parlando della Targa Mei Musicletter, premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web, nato da un’idea di Luca D’Ambrosio di Musicletter.it in collaborazione con Giordano Sangiorgi del Mei e giunto alla quinta edizione, che si terrà nell’ambito del MEI di Faenza dal 29 settembre al 1° ottobre 2017.

Novità dell’edizione 2017 è l’inserimento della Targa Mei Musicletter all’interno del Forum del Giornalismo Musicale, curato da Enrico Deregibus, nonché l’assegnazione dei premi da parte di un’ampia giuria costituita dagli stessi giornalisti partecipanti al forum. Tutti gli iscritti, infatti, avranno la possibilità di contribuire alla scelta dei vincitori attraverso il proprio voto.

Quest’anno il premio speciale della giuria sarà assegnato al miglior ufficio stampa di musica e cultura.

Seguiranno nuove comunicazioni circa il Forum Nazionale del Giornalismo Musicale, le nomination relative alla Targa Mei Musicletter 2017 e ogni nuova attività in programma al MEI 2017.

Albo d’oro TARGA MEI MUSICLETTER

2016

– DLSO (Miglior sito web)

– Tony Face di Antonio Bacciocchi (Miglior blog personale)

– Rock and Roll Circus e Rock Bazar (Premio speciale “Miglior programma radiofonico” – ex aequo)

2015

– Sentireascoltare (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone (Miglior blog personale – ex aequo)

– Blow Up (Premio speciale “Miglior rivista cartacea”)

2014

– Distorsioni (Miglior sito web)

– L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

– Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music (Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV).

2013

– OndaRock (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa (Miglior blog personale)

– Nessun premio speciale