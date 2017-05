La Top 7 dei live di Maggio 2017

Maggio apre ufficialmente la stagione dei festival, in Italia e in Europa. Considerate questi concerti come un warm-up, in attesa di dover correre tra un palco e l’altro del vostro evento preferito a partire da Giugno.

Tra ritorni, conferme e nuovi progetti, ecco i migliori live – a nostro parere – del mese di maggio.

7. Soviet Soviet

Inconfondibili i loro suoni post-punk/new-wave, con cui hanno conquistato anche la critica estera. Saliranno sul palco dei primi festival italiani in ordine cronologico questo mese, portando le atmosfere cupe di “Endless”, loro ultima uscita.

6. Wovenhand

Il gruppo di David Eugene Edwards, ormai tra i capostipiti del loro genere, un oscuro folk-country, torna in tour, passando per l’Italia.

5. Xiu Xiu

L’ultima volta che li abbiamo visti in Italia, hanno proposto reinterpretazioni delle musiche di Twin Peaks. Da quindici anni in attività, presenteranno il loro ultimo disco, tra atmosfere industrial e sonorità pop.

4. Halfalib

È il progetto solista di Marco Giudici, bassista degli Any Other. Tra sperimentazioni elettroniche e voci che ricordano gli Antlers, presenterà il disco d’esordio, “Malamocco”.

3. Sleaford Mods

L’ipercritica sociale del duo hip-hop inglese, usciti di recente su Rough Trade con il loro “English Tapas”, sarà di scena in Italia questo mese; tra Brexit e Trump-pensiero, gli Sleaford Mods ne hanno per tutti.

2. Angel Olsen

L’abbiamo definita “la nuova regina del folk-rock” qualche tempo fa e non ce ne pentiamo: quello portato da Angel Olsen, pur non essendo innovativo, è uno spettacolo da non perdere assolutamente. L’ultimo suo disco, “My Woman”, compare in gran parte delle classifiche dei migliori album del 2016.

1. Anderson. Paak

Un uomo che non ha bisogno di presentazioni. Famoso per le sue collaborazioni, tra cui quella per Kaytranada, ha fatto uscire lo scorso anno “Malibu”, tra i dischi della nuova ondata soul e hip-hop migliori del 2016. Questo mese sarà in Italia per un’unica occasione, mentre a giugno lo troveremo per tre date, in apertura a Bruno Mars e il suo “24K Magic Tour”.

(Matteo Bordone)