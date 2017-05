La Top 7 della settimana (#19, 2017)

Il meglio degli ultimi sette giorni, con sette cose che dovreste ascoltare (se non l’avete già fatto).

#7. Blondie, “Long Time”

Signori, che classe. Non credo ascolterò l’ultimo album di Debbie Harry e relativa band, ma è sempre bello vederla ancora in pista. Viva Blondie!



#6. Nick Murphy feat. Kaytranada, “Your Time”

Continuo a non capire come mai Nick Murphy, che si era trovato quel bel moniker di “Chet Faker” – abbia scelto di usare quel suo normalissimo nome da impiegato delle assicurazioni per firmare le sue nuove cose. Per fortuna però le sue produzioni rimangono sempre belle piacione, come quest’ultimo pezzo confezionato insieme a Kaytranada tratto dal suo ultimo disco “Missing Link”



#5. This Is The Kit, “Moonshine Freeze”

Se non li conoscete già, forse è ora di segnarsi il loro nome: This Is The Kit. Il nuovo disco di questa band inglese (in cui compare anche una nostra vecchia conoscenza) sembra essere quello giusto per far parlare di sè. Esce su Rough Trade, vede Geoff Barrow dei Portishead alla produzione e una collaborazione con Aaron Dessner dei The National. Press play.



#4. Mark McGuire, “Beginning Of Winter”

Aaah, Mark McGuire. Sempre un bel sentire. Questa è la prima traccia estratta da “Ideas of Beginnings”, il nuovo album che esce il 2 giugno.



#3. Fleet Foxes, “Fool’s Errand”

Si avvicina l’uscita dell’album che segna il ritorno di questa band incredibile. Questo nuova “Fool’s Errand” non fa che crescere l’attesa. Almeno la mia.



#2. Phoenix, “J-Boy”

Tutto molto divertente. È uscito il video di “J-Boy”, il primo brano che anticipa nuovo album dei Phoenix. Praticamente una dedica d’amore all’Italia. Contenti loro, contenti noi.



#1. Perfume Genius, “Die 4 You”

Fenomeno. Me n’ero già accorto, del fatto che Perfume Genius fosse un fenomeno, una sera al Bolognetti, quando si esibiì in uno dei concerti che per me rimane uno dei più memorabili. Il nuovo album è molto potente, lo sto ascoltando piano piano, ma questa canzone è meravigliosa.