I Phoenix tornano in tv con “J-Boy” dal vivo da Fallon

È tornata dopo una lunga assenza a esibirsi in tv una delle live band contemporanee più esplosive. I Phoenix hanno presentato per la prima volta dal vivo sul piccolo schermo l’irresistibile singolo “J-Boy” da The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Il nuovo album “Ti Amo” uscirà il 9 giugno su Glassnote.

Il quartetto francese sarà in Italia dopo sette anni per una data imperdibile il 22 luglio dai nostri partner di Rock In Roma.

Tutte le info per quello che si preannuncia uno dei live dell’estate qui.