The Radio Dept., Radar, Aarhus (DK), 29 Marzo 2017

English version.

C’erano quattro svedesi in Danimarca… no, non è l’inizio di una barzelletta ma di un concerto.

Dunque, c’erano quattro svedesi che si fanno chiamare The Radio Dept. e suonano chitarre e computer (e anche un basso e qualche percussione), fanno quello che viene definito dream-pop e lo fanno bene.

Atmosfere distese, synth eterei e voce leggermente robotica, ad ascoltarli ricordano un po’ gli Air o ai Royksöpp, ma con quel tocco di freddo calore scandinavo che fa pensare un po’ anche ai Kings of Convenience.

La scaletta è per metà composta da pezzi del nuovo album uscito lo scorso anno, “Running out of love”, pezzi ritmati, compatti, che ti entrano dentro e non puoi fare a meno di muoverti. L’altra metà della scaletta è una carrellata di singoli tratti da tutto il resto della loro discografia, ma il risultato è un concerto omogeneo e che in qualche modo gioca con il tempo, dilatandolo senza mai annoiare.

Le quattordici canzoni suonate prendono solo poco più di un’ora, ma le orecchie sono sazie e sui volti del pubblico c’è il sorriso appagato di chi ha arricchito la propria giornata con qualcosa di piacevole.

(Francesca Garattoni)

Scaletta:

Sloboda Narodu

Committed to the Cause

We Got Game

David

Never Follow Suit

The New Improved Hypocrisy

Bus

Running Out of Love

The Worst Taste in Music

Heaven’s on Fire

Death to Fascism

Swedish Guns

Teach Me to Forget

Occupied