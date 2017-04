La Top 7 della settimana (#13, 2017)

Non si può entrare nella prossima settimana senza aver ascoltato con attenzione queste sette cose.

7. Coco Hames senza fronzoli

Non ha molti fronzoli Coco Hames: spinta punk su una base tipicamente rock americana. Garantisce la Merge Records.

6. I Baustelle, Gucci e l’estetica ’80 filtrata

I Baustelle hanno coverizzato “Eyes without a face” di Billy Idol per la colonna sonora del cortometraggio diretto dalla fotografa canadese Petra Collins dedicato alla Collezione Gucci degli occhiali da sole primavera/estate 2017.

Il risultato è esattamente come fosse invece la colonna sonora di Stranger Things: quell’estetica anni ’80 che però è filtrata oggi, con le nostre lenti. Da sole, visto l’argomento.

5. Dan Auerbach da solo è più simpatico

Trovo i Black Keys insopportabili in quella loro riproposizione testosteronico-modaiola (e che, personalmente, trovo molto finta) di quel rock stradaiolo che ha tanti altri migliori esempi. Invece l’ultimo singolo di Dan Auerbach, “Shine On Me”, almeno lo trovo simpatico.

4. Dream Wife, tra Strokes e Blondie

Appena reduci dal SXSW, le tre amiche di base a Londra (una è di Reykjavik) suonano come se gli Strokes stessero facendo una cover di Blondie. Brave, le Dream Wife sono da seguire con attenzione.

3. Il ritorno degli alt-J

Gli alt-J li ho sempre guardati un po’ con sospetto: dopo questo signor singolo “In Cold Blood” spero di avvicinarli.

Estratto dal nuovo album “RELAXER” in uscita il 2 giugno 2017

2. Aldous Harding, dalla Nuova Zelanda a Bristol

Un pianoforte delicato e la voce piena di Aldous Harding sono i punti forti del nuovo singolo, “Imagining My Man”.

Il nuovo e secondo album di Aldous Harding, “Party” (su 4AD), uscirà il 19 maggio 2017. “Party” è stato prodotto a Bristol da John Parish (PJ Harvey, Sparklehorse). Una nuova musa?

1. Le notti senza luna dei 10.000 Russos

Questa settimana sono stato in Portogallo e, nonostante di questa informazione ve ne freghi come della situazione politica in Cambogia, siccome questo giro la top7 settimanale tocca a me, beh, se ci viene proposto a Kalporz un gruppo portoghese figo e tosto come i 10.000 Russos vuol dire che è il caso non esiste. Più che il singolo uscito proprio il 31 marzo (“Radio 1”), veramente notevole è il primo estratto “Tutilitarian”< (qui sotto) tratto dal loro nuovo album "Distress Distress", in uscita su Fuzz Club Records il prossimo 7 Aprile 2017. Dark pesante, distorsioni dall'oltretomba, un tripudio di psichedelia scura come una notte senza luna.



(Paolo Bardelli)

qui sopra e in copertina: Aldous Harding