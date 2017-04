[Contest] Timeshift Bologna: Silent Servant, Broken English Club, Domenico Crisci

Si avvicina il finale della stagione di Timeshift Bologna: il party dedicato alla migliore techno internazionale e italiana ha infatti presentato i protagonisti del penultimo appuntamento, in scena sabato 8 aprile come sempre a Zona Roveri.

La line-up della serata infatti è capitanata da Silent Servant, producer di fama internazionale e owner della Jealous God Records, a cui si aggiungono Broken English Club e Domenico Crisci, che producono proprio per quella label.

La protagonista indiscussa sarà quindi la techno ibrida di Juan Mendez aka Silent Servant, capace di mescolare post-industriali in bilico tra eredità di stampo minimal wave e le più taglienti atmosfere dancey. Broken English Club invece è l’ennesimo progetto di Oliver Ho, qualcosa che viene descritto come «violenza psicologica trasposta in suono, paranoia urbana che riecheggia distorsioni, synth nervosi, voci strazianti e richiami no-wave». Domenico Crisci infine ritorna a Bologna dopo un’importante svolta nella sua carriera: oltre alla firma per Jealous God, ha intrapreso anche l’attività di produttore aprendo una sua label, la Summa Cum Laude.

