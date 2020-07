La canzone che creò la Warp compie 30 anni

Il 26 luglio 1990 la Warp pubblicò “LFO” degli LFO: “Questo è stato quello che ci ha trasformato in una “vera e propria etichetta”, ha dichiarato successivamente Steve Beckett, cofondatore della casa discografica di Sheffield, “solo che non eravamo preparati a quello che sarebbe successo con quel disco. Era il momento in cui un singolo poteva uscire e arrivare a poco a poco; all’inizio era solo nella top 40, la settimana dopo era nella top 20, poi era 12°. Abbiamo venduto 130.000 12 pollici di questo singolo, il che è stato semplicemente incredibile”.

Gli LFO erano un duo di Leeds che dapprima pubblicò “LFO” su Nightmares on Wax e, visti i riscontri, lo passò alla Warp che, come abbiamo visto sopra, con quella “fece il botto”.

E, riascoltata oggi, è ancora una gran canzone.