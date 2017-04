KALPORZ PLAYLIST APRIL 2017

1. Ikonika, “Manual Decapitation”

2. Arca, “Castration”

3. Kendrick Lamar, “DNA.”

4. Shabazz Palaces, “Shine A Light” (feat. Thaddillac)

5. Playboi Carti, “Magnolia”

6. Laurel Halo, “Jelly”

7. Gorillaz, “Let Me Out” (feat. Mavis Staples & Pusha T)

8. Phoenix, “J-Boy”

9. Algiers, “The Underside Of Power”

10. Mount Kimbie, “We Go Home Together” (feat. James Blake)

11. Sevdaliza, “Hubris”

12. SZA, “Love Galore” (feat. Travis Scott)

13. Murlo, “Tired Of You”

14. MC Bin Laden, “È Grau Olha pra Traz e da Tchau”

15. Cashmere Cat, “9 (After Coachella)” (feat. MØ & SOPHIE)

16. Lady Leshurr, “Juice”

17. DJ Shadow, “Systematic”

18. Cousin Stizz, “Headlock” (feat. Offset)

19. Kendrick Lamar, “XXX.” (feat. U2)

20. Mac DeMarco, “On The Level”

21. Lana Del Rey, “Lust For Life” (feat. The Weeknd)

22. Kamasi Washington, “Truth”