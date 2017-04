[Contest] Quattro omaggi per Chrome Sparks a Milano

Torna con un’esclusiva italiana MIRROR MILANO. Sabato 15 aprile sarà di scena Chrome Sparks, sempre nella nuova venue del Contatto Club di Corso Sempione 76.

Originario di Pittsburgh, ma adottato da Brooklyn, Jeremy Malvin, di recente è finito sotto contratto per Ninja Tune e Counter Records. Dallo studio classico delle percussioni, ha proiettato la sua ricerca sui binari della produzione elettronica. Tra loop, synth travolgenti e armonie molto efficaci anche per un pubblico più trasversale, ha mostrato il suo talento nell’ultimo ambizioso EP “Parallelism”.

Noi di Kalporz abbiamo ben 4 biglietti in palio. Per vincerli, basta mettere like alla nostra fanpage Facebook (qui) e scrivere questo messaggio privato: “parallelism“.

C’è tempo fino alle 12 di sabato 15 aprile : in bocca al lupo!

Info: Radar Concerti