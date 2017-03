TOdays, si aggiungono i Band Of Horses

TOdays annuncia il terzo nome cartellone. Ci saranno anche i Band Of Horses, dopo le conferme di PJ Harvey e Mac DeMarco, per un appuntamento che già da ora, in attesa delle prossime conferme, si preannuncia uno degli eventi più imperdibili dell’estate dei festival italiani.

La band di Seattle arriva in Italia per quest’unica data per presentare oltre ai successi dei precedenti lavori l’ultimo album “Why Are You OK”, pubblicato da Interscope/Caroline International nel 2016.

27 AGOSTO 2017 – TORINO – TOdays festival

Via Cigna 211, Parco Sempione – Torino

Apertura Porte: ore 18:00 – Inizio Concerti: ore 19:00

INGRESSO: EURO 25 + d.p.

Info: www.todaysfestival.com

Prevendite disponibili dal 23 marzo:

TicketOne www.ticketone.it, call center 892 101

Vivaticket www.vivaticket.it, call center 892.234